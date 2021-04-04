На парковке у воронежского торгового центра водитель «Шевроле» врезался в такси и опрокинул его на крышу

Такси после ДТП. Фото: "Мой и твой Воронеж".

В субботу, 3 апреля, в 18.50 на парковке у ТРЦ «Град» случилось ДТП. 30-летний воронежец, руливший «Шевроле-Лачетти», почему-то не заметил знак с требованием остановки и врезался в ехавшую машину такси марки «Рено». Удар пришелся в правый бок иномарки, и она оказалась на крыше. 37-летний таксист чудом не пострадал.

В тот же день в одном из городских пабликов появился гневный пост женщины, ехавшей с маленькой дочкой на такси, водитель которого периодически засыпал. Здесь недоумение вызвало не только поведение таксиста, подвергавшего смертельному риску и себя и пассажиров, но и странное хладнокровие мамы, которая по идее должна была потребовать остановить машину и выйти. К счастью, поездка закончилась благополучно.

- Всего в Воронежской области 3 апреля случилось 95 ДТП, из них 74 – в Воронеже, 18 –в районах, 3 – на федеральных трассах. В трех авариях получили травмы три человека. Задержаны 23 пьяных водителя. Еще семерых остановили, когда они ехали на красный свет, - сообщили в региональном ГУ МВД.