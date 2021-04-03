В Воронежской области женщину оштрафовали на 15 тысяч рублей за непройденный тест на коронавирус

Это не первый случай в нашем регионе, когда туристов, забывших провериться, штрафуют Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Жительница Борисоглебска в течение трех дней после прибытия из-за границы так и не прошла лабораторное исследование на COVID-19. По крайней мере на портал государственных услуг она никакие документы не загрузила.

- За выявленное нарушение составлен протокол об административном правонарушении по части 2 статьи 6.3 КоАП РФ и направлен на рассмотрение в Борисоглебский городской суд Воронежской области, - сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В итоге Борисоглебский суд признал женщину виновной и оштрафовал ее на 15 000 рублей.

Отметим, что в Воронежской области к 3 апреля от коронавируса умерли еще 22 пациента.