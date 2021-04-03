Жительница Воронежской области, прописавшая в своем доме иностранцев, может отправиться за решетку

В одном из домов села Манино Калачеевского района зарегистрировалось сразу несколько граждан ближнего зарубежья. Вот только мигранты по этому адресу никогда не проживали.

Оказалось, что хозяйка согласилась прописать у себя сына приятеля и троих его знакомых из Армении при условии, что те будут жить в другом месте. Женщина оформила фиктивную регистрацию, и в марте 2021 года прописала у себя иностранцев. Фактически же те жили по другому адресу.

Теперь же женщине грозит уголовное дело по ст. 322.3 УК РФ «Фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в жилом помещении в Российской Федерации».

А это штраф от ста до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода за период до трех лет, либо принудительные работы на срок до трех лет, либо и вовсе лишением свободы на срок до те же трех лет.