Воронежский «Факел» прервал серию из семи побед подряд, сыграв вничью с нефтекамским «Нефтехимиком»

Андрей Разборов забил свой 12 мяч в сезоне, но победы он не принес. Фото: с сайта ФК "Факел"

В домашнем матче с «Нефтехимиком» «Факел» впервые после зимнего перерыва потерял очки.

Начинала воронежская команда игру достаточно резво. На девятой минуте Роман Акбашев угодил в штангу. А на 33-й после классной «стеночки» Андрей Разборов ударил вроде бы во вратаря, но мяч от голкипера «Нефтехимика» отлетел в сетку. Увы, гости очень быстро отыгрались. Александр Саутин «зевнул» коварный выстрел Александра Юшина из-за пределов штрафной – 1:1.

Во втором тайме «Факел» уже безраздельно владел преимуществом, но нефтекамцы уверенно оборонялись. Особых моментов у их ворот не возникало. В конце матча был удален игрок гостей Илья Петров, но футболисты «Факела» так и не сумели «дожать» соперника. Победная серия из семи матчей прервана, но продолжается другая. «Факел» не проигрывает уже 13 официальных игр подряд.

«Факел» набрал 50 очков, но опустился на десятое место, пропустив вперед «СКА-Хабаровск». Следующий матч воронежская команда проведет 7 апреля в гостях против «Алании» из Владикавказа, занимающей четвертое место.