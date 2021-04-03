В Воронежской области угонщик не смог объяснить инспекторам, как он оказался за рулем чужого автомобиля

26 марта к 39-летнему жителю села Красные Холмы на своем автомобиле «ВАЗ-2121» приехал родственник, 42-летний житель Бобровского района. Встреча не обошлась без алкоголя. После этого гость ушел навестить родственников, проживающих в соседней деревне.

Пьяный 39-летний местный житель решил покататься на припаркованном в его дворе автомобиле. Он залез в салон автомобиля, взломал замок зажигания и запустил двигатель.

Вот только на одной из улиц угонщика остановили сотрудники Госавтоинспекции для проверки документов. Водитель пытался доказать, что автомобиль принадлежит ему, но никаких документов предъявить не смог. Тут же его задержали и отвезли в отдел полиции.

Хозяин машин, когда не обнаружил своего автомобиля, незамедлительно обратился в полицию.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». За совершение данного противоправного деяния законодательство предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.