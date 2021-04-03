В Воронеже рыбак провалился под лед и погиб

Врачам оставалось лишь констатировать смерть мужчины Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

3 апреля в районе улицы Острогожской, примерно в 150 метрах от берега, под лед провалился рыбак. Неподалеку от этого места находится спуск к водохранилищу от остановки «Сады №2». Очевидцы сообщили о происшествии в 11:07.

Специалисты городской службы спасения и экипаж областных спасателей на аэроглиссере достали мужчину из полыньи, доставили на берег и передали медикам скорой помощи. Однако врачам оставалось лишь констатировать смерть мужчины. Сейчас устанавливается личность погибшего.

- Зима в этом году порадовала ценителей зимней рыбалки и катания на коньках толстым крепким льдом. Однако выходить на лед в апреле, когда вода под мостами и у берегов уже открылась - это неоправданный риск для жизни. Пожалуйста, поговорите со своими друзьями и родными, объясните детям: выход на весенний лед опасен, - сообщили в городской службе спасения.

Помните, чтобы выбраться из ледяной полыньи, необходимо широко раскинуть руки и опереться о край льдины, зацепиться за скользкий лед помогут любые острые предметы. Попытайтесь вытолкнуть себя из воды спиной вперед, а затем перекатами удаляйтесь от пролома в сторону берега, откуда пришли.

Чтобы помочь провалившемуся человеку, подползите к краю полыньи за 2-3 метра и подайте пострадавшему любой длинный предмет, например, палку или шарф. Вызывайте как можно скорее спасателей по номеру «112».