Самую дешевую квартиру России нашли в Воронеже

А вы смогли бы жить на площади в 14,79 кв. метра? Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Минимальная цена в России на жилплощадь зафиксирована в Воронеже. Речь идет о квартире в третьей секции недавно стартовавшего жилого комплекса «Авиатор II». Сверхмалую студию площадью 14,79 кв. м. можно позволить себе примерно за 813 тысяч рублей. По данным портала Urbanus.ru, это самое дешевое жилье от застройщика в стране.

Второе место в рейтинге занимает жилой комплекс на западной окраине Кирова. Там студия площадью 22,32 кв. м обойдется в 892 тысячи рублей. В тройку также вошел ульяновский проект «Новая жизнь». В апреле ценник на студию площадью 17,36 кв. м составил 902 тысячи рублей.

Эксперты портала Urbanus.ru проанализировали весь объем предложений в российских новостройках и выявили десять проектов с минимальной стоимостью жилья. В восьми случаях бюджетная планка находится ниже отметки в миллион рублей. Рейтинг наполовину укомплектован представителями Приволжско-Уральского макрорегиона. Еще четыре участника – это города и населенные пункты к югу от Москвы. Строительная индустрия Сибири и Дальнего Востока не представлена в топ-10 вовсе.