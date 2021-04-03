В Воронеже установят более 20 новых видеокамер для фиксации нарушений автомобилистов

В Воронеже более чем в 20 местах установят новые камеры, которые помогут распознавать номера автомобилей и соответственно фиксировать находящиеся в розыске машины. О развитии системы «Безопасный город» 3 апреля сообщили в ГУ МВД по Воронежской области.

Полицейские также опровергли информация о проблемах внедрения единого программного обеспечения в Центре автоматической фиксации правонарушений. Новое программное обеспечение внедрено с 9 марта 2021 года.

- В деятельности ГИБДД ГУ МВД России по Воронежской области активно используется, имеющийся в комплексах фото-видеофиксации, функционал, позволяющий осуществлять фиксацию проходящего потока транспортных средств через рубежи контроля, - сообщила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.