Живущий с родителями 43-летний воронежец решил заработать на героине

В Воронеже задержали 43-летнего жителя Центрального района с крупной партией наркотиков. Мужчина доставал из тайников в лесу оптовые партии героина, уже расфасованного и приготовленного к продаже, а потом раскладывал его по адресам, которые указывал ему «работодатель» в мессенджере.

Во время задержания оперативники обнаружили около 30 граммов героина. Мужчина прятал их в карманах верхней одежды. В квартире по улице Карла Маркса, где он жил вместе с родителями, полицейские обнаружили еще 228,4 грамма героина, а также банковские карты, электронные весы, мобильные телефоны и упаковочные материалы.

Сейчас воронежец находится под стражей. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 и части 4 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, совершенные в крупном размере».