В Воронеже пропал 16-летний парень

Быть может, вы его видели?

Волонтеры поисково-спасательного центра «Регион 36» просят помочь в поиске 16-летнего Павла Сайгушева. Связь с подростком прервалась 2 апреля. Он может быть в районе улицы Переверткина.

Рост парня - 170 сантиметров. У него русые коротки волосы, а сзади на голове белая полоса, похожая на шрам. В день исчезновения Павел был одет в черный свитер, темно-синие штаны, серую шапку и белые кроссовки.

Если у вас есть какая-либо информация о том, где может находиться 16-летний Павел, сообщите об этом по телефонам: 8 (995) 333-13-13 или 112.