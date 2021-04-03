В Воронежской области к 3 апреля от коронавируса умерли еще 22 пациента

Число выздоровевших выросло до 70 425 Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

В Воронежской области уже 75 751 житель столкнулся с диагнозом COVID-19. Только за последние стуки его поставили 197 пациентам. Об этом 3 апреля сообщили в региональном оперативном штабе по противодействию коронавирусу. Тенденция к снижения числа заболевающих продолжается.

Число выздоровевших также стало больше - 70 425. За день победил болезнь 221 человек. К сожалению, умерших также прибавилось - до 2 861. К 3 апреля от коронавируса умерли еще 22 воронежца.

Отметим, что в регионе продолжается вакцинация: половина привившихся от Covid-19 в Воронежской - это жители старше 60 лет (их доля в общем объеме вакцинированных доставляет 50,8%. Всего от коронавируса в регионе привили около 130 тыс человек.