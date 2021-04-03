В Воронеже с 5 апреля скорректируют два маршрутных автобуса

Маршрутная сеть города все больше меняется Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

С 5 апреля изменится маршрут автобусов под номерами № 52 и № 60Б. Ранее они уже подвергались корректировке: напомним, 1 апреля были ликвидированы 14 маршрутов и еще 13 скорректированы. Автобусы № 52 и № 60Б были в их числе.

Однако по результатам мониторинга, как сообщил заместитель руководителя городского управления транспорта Максим Захаров, было принято решение о внесении небольших точечных изменений.

Так, будет скорректирована часть маршрута № 52, проходящая через микрорайон Отрожка. Вместо улицы Лермонтова автобусы проследуют по улице Розы Люксембург до конечной остановки «Центр реабилитации», а затем по улице Калининградской.

А маршрут № 60Б по многочисленным обращениям жителей микрорайона Боровое – для обеспечения связи с остановкой «Центр Реабилитации» и прилегающими объектами социальной инфраструктуры – проследует через улицу Лермонтова вместо улиц Розы Люксембург и Калининградской.