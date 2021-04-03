На один вечер ключевые здания Воронежа окрасились в синий цвет

Так здания выглядели 2 апреля Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

Вечером 2 апреля Воронеж в очередной раз присоединился к всемирной акции «Зажги синим». В рамках акции цвет архитектурной подсветки некоторых зданий города был заменен на синий. Это знак солидарности с семьями, в которых есть люди с расстройствами аутистического спектра.

Так здания выглядели 2 апреля Фото: предоставлено мэрией Воронежа.

2 апреля - Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма. Он был установлен резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН в 2007 году. По данным ВОЗ, расстройствами аутистического спектра страдает 1% детского населения.

Синим светом в Воронеже традиционно подсвечиваются здания правительства Воронежской области на площади Ленина, администрации города, областной универсальной научной библиотеки имени Никитина, Воронежского государственного театра оперы и балета, Воронежской областной Думы и некоторые другие.