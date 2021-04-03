В Воронеже из-за течи из-под земли без воды остались жители девятиэтажки

Ночью аварийная бригада готовилась приступить к разработке котлована Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Поздним вечером 2 апреля из земли в районе дома №15 по улице Шендрикова пробился «ручей». Специалисты «РВК-Воронеж» выехали на место и установили предположительное место утечки. Вот только быстро устранить течь помешал припаркованный автомобиль.

С помощью автоинспекции удалось связаться с хозяйкой автомобиля. Но, к сожалению, она не смогла завести транспортное средство. Сдвинуть машину с места удалось только с помощью подручных средств и специалистов аварийной бригады.

Ночью аварийная бригада готовилась приступить к разработке котлована.

- Характер излива таков, что вода уходит в ливневую канализацию и подтоплений не образует. Потери воды в таких случаях - это зона ответственности «Водоканала», воронежцы за них не платят, - пояснили в пресс-службе «РВК-Воронеж».

В ближайшее время бригада должна установить последствия. В зону ограничения водоснабжения попал только один дом - девятиэтажка №13 по улице Шендрикова.