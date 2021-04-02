Браконьеры нашпиговали пригородный лес Воронежа капканами

Фото предоставлено Центром охраны животных "Наша природа"

Прогулка по Шиловскому лесу под Воронежем может обернуться для туриста серьезными травмами. С недавнего времени неизвестные браконьеры ловят здесь животных с помощью капканов. Об этом рассказали в Центре охраны животных «Наша природа». Живодеры буквально нашпиговали пригородный лес всевозможными ловушками. С помощью капканов ловят пушных животных, например, куницу и лис. На деревьях развешены приманки, а полуразложившиеся тушки животных валяются прямо под ногами.

Волонтеры периодически прочесывают лес, чтобы очистить его от капканов. За один рейд со стволов деревьев, из кустов и дупел они извлекают до десятка запрещенных приспособлений для варварской ловли зверей.

Когда браконьеры узнали о работе волонтеров, то среди капканов на животных разложили ловушки …на людей, в виде досок с огромными острыми гвоздями. А для пущей доходчивости на дереве оставили записку с угрозой расправы над зоозащитниками.