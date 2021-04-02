Воронежская область может лишиться уникального пруда с лотосами

Богоявленский пруд проставился лотосами на всю область Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Жители села Богоявленовка в Семилукском районе встревожены новостями о возможном осушении пруда, где растут экзотические лотосы. Пруд стал настоящей достопримечательностью всей Воронежской области и местом паломничества шесть лет назад, когда там расцвели огромные розовые лотосы – семена цветов привезли и посадили в пруду с Дальнего Востока семейная пара местных жителей.

В департаменте природных ресурсов и экологии говорят, что плотина на пруду дала трещину и требует ремонта. В прошлом году чиновники попытались обойтись «малой кровью» - частично спустили воду и провели ремонт плотины. Но вскоре стало очевидно, что эта мера результата не дала, и требуются капитальные работы с полным спуском водоема. Если этого не сделать, погибнет и пруд, и растущие в нем цветы.

Когда пройдут работы – пока не известно, но точно – не в этом году, говорят в департаменте.

А пока местные жители думают, как спасти растения. В качестве одного из вариантов рассматривают вариант пересадки корневищ лотоса в другой водоем, поскольку семенами цветок размножается трудно и не всегда успешно.