В Воронежской области прошел суд над хакером, разработавшим программу по взлому банковских счетов

30-летнего жителя Новоусманского района суд приговорил к 3 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и 6 месяцев. Мужчину обвинили в использовании вредоносных компьютерных программ (ч. 1 и ч.2 ст. 273 УК РФ).

В октябре 2018 года хакер создал алгоритм для несанкционированной модификации банковских реквизитов. С помощью нее можно было вывести деньги со счета. Программу он попытался продать на одном из специализированных форумов. Просил немного - от 800 до 1200 рублей. Во время «проверочной закупки» в июле 2019 года молодого человека задержали сотрудники регионального УФСБ России.