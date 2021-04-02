Во время рейда в Воронеже инспекторы поймали водителя, задолжавшего более 264 тысяч рублей по штрафам

1 апреля с 9:00 до 15:00 часов в Воронеже на пересечении улиц Ломоносова и Московский проспект инспекторы провели рейд «Чистый номер». Остановили более 60 автомобилей с нечитаемыми регистрационными знаками.

При этом у 26 водителей из 60 оказались долги: их общая сумма - более 1 миллиона рублей. На месте 16 человек оплатили штрафы на 353 797 рублей. А одному мужчине пришлось продолжить свой путь пешком. Его транспортное средство - «Ладу Веста» - арестовали и отправили на спецстоянку. Он задолжал за нарушения правил дорожного движения – 264 846 рублей.

Также был остановлен автомобиль «Лада Приора», за рулем которого был 33-летний воронежец. Ещев 2019 году по статье 12.26 КоАП РФ его лишили водительских прав на 18 месяцев. Однако он удостоверение не сдал и продолжил ездить.

- В отношении водителя был составлен административный материал по части 2 статьи 12.7 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, транспортное средство было задержано и помещено на специализированную стоянку, - сообщили в ГУ МВД по Воронежской области