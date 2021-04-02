В воронежском парке «Дельфин» начали обустройство мини-футбольного поля

Фото: администрация парка "Дельфин"

2 апреля в воронежском парке «Дельфин» приступили к устройству мини-футбольного поля. Для горожан построят огороженную спортивную площадку с высококачественным покрытием из искусственной травы. По вечерам площадка будет дополнительно освещаться.

Организаторы планируют установить рядом с полем некапитальные раздевалку и душевые кабины для удобства игроков. Сейчас же проводится выборка грунта, после этого строители укрепят стенки и приступят к устройству основания игрового поля.

Фото: администрация парка "Дельфин"

Ранее мы рассказывали, что этой весной в парке «Дельфин» могут установить новые детские игровые комплексы. Конструкции уже приехал на склад в Воронеж. Так в зоне детского отдыха установят три комплекса: «Купол исследователя», «Амазонка» и «Три башенки».