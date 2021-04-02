В Воронежской области в 128 фельдшерских пунктах требуется ремонт

Пока воронежские следователи заняты тем, что проверяют руководителя фирмы-застройщика, который обязался построить фельдшерские пункты в области, но оставил лишь «недострои», региональная прокуратура проверила, как в целом обстоит ситуация со строительством ФАПов и врачебных амбулаторий.

Оказалось, что в регионе срок эксплуатации более 500 зданий, в которых размещены фельдшерско-акушерские пункты и врачебные амбулатории превышает 30-50 лет. Отдельные постройки возведены в конце XIX - начале XX веков (1882-1930 годы).

Но дата постройки еще ни о чем не говорит. А вот то, что к марту 2021 года 128 ФАПов и 13 врачебных амбулаторий требуют ремонта - это факт, который установила прокуратура.

- Выявлены нарушения в деятельности департамента строительной политики, государственной инспекции строительного надзора в части ненадлежащего осуществления контрольных функций за ходом строительства фельдшерско-акушерских пунктов и врачебных амбулаторий, возводимых в рамках областной инвестиционной программы, - сообщают правоохранители.

Были случаи, когда за стройкой следили «некачественно», несвоевременно выявляли либо не выявляли вообще нарушения строительных норм, что, среди прочего, повлекло срыв сроков реализации программных мероприятий.

По итогам проверки прокуратура области внесла представление в региональное правительство об устранении нарушений закона и привлечении виновных к ответственности.