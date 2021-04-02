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Происшествия2 апреля 2021 16:25

В Воронеже работник супермаркета сначала уволился из магазина, а потом обокрал его

Мужчина не сдал ключи от подвала, спокойно открыл его и утащил автомобильные покрышки
Юрий КОЗЛОВ
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В марте в полицию обратились сотрудники супермаркета на улице Лизюкова. Они заявили, что из подвала магазина исчезли два комплекта автомобильных покрышек, стоившие 45 тысяч рублей

Полицейские опросили возможных свидетелей кражи, посмотрели записи видеокамер. И задержали по подозрению в преступлении 25-летнего воронежца. Прямо в его квартире. Молодой человек работал в супермаркете, где случилась кража. При увольнении он не сдал ключи от подвала. И вскоре воспользовался ими. Мужчина признался, что украл покрышки и продал, а деньги уже потратил. Полицейские уже изъяли часть похищенного имущества.

Молодому человеку придется отвечать по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража» (до пяти лет лишения свободы). До суда он будет находиться под подпиской о невыезде.

Криминал