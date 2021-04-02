В Воронеже мошенники даже со второй попытки не смогли отобрать у женщины 612 тысяч рублей

Персональные данные своих банковских карт нельзя сообщать по телефону незнакомцам, если не хотите лишиться своих сбережений. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В четверг, 1 апреля, не до смеха было 55-летней жительнице Северного микрорайона. Ее буквально атаковали мошенники. Сначала аферисты представились работниками службы безопасности банка. Они сперва пытались «развести» собеседницу по старой схеме: якобы мошенники пытаются взять на нее кредит, и лучше это сделать самой, а потом отменить свое решение. Глупость несусветная, но многие на нее «ловятся».

Вот только на этот раз мошенникам попался «крепкий орешек». Женщина прервала общение. Тогда аферисты сменили тактику. Позвонили уже под видом полицейских. И заявили, что возбудят уголовное дело в отношении неподдающейся «клиентки», если она не оформит на себя кредит. Женщина вроде сдалась, продиктовала им персональные данные. Но что-то ей подсказало позвонить в полицию и проверить информацию. В итоге мошенникам заблокировали попытку снять с карты 612 тысяч рублей.

Увы, так благополучно завершились далеко не все попытки аферистов украсть сбережения доверчивых жителей Воронежской области. В 21 случае им удалось добиться своего либо обманов, либо злоупотреблением доверием, либо просто хищением с банковских карт. И все это за одни сутки 1 апреля. Ущерб от действий аферистов составил более миллиона рублей.

Полицейские в очередной раз предупреждают: не сообщайте свои личные данные, защитные коды от банковских карт, пароль для доступа в личный кабинет банка незнакомцам. Тем более не стоит обналичивать деньги и переводить их по неизвестным реквизитам. К тому же следует учесть, что участились случаи подделки телефонных номеров с помощью специальных программ. Поэтому если вам пытаются «впарить» очередную аферу с вроде бы номера, принадлежащего силовым или финансовым структурам, лучше всего перезвонить и в банк, и в полицию.

И если все-таки стали жертвой мошенников, немедленно сообщите в полицию. Тем самым вы увеличите шансы на то, что их поймают по «горячим следам».