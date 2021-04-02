Три года директор ДК в Воронежской области незаконно сдавал часть помещения предпринимателю

С мая 2019 года по февраль 2021-го директор культурно-досугового центра «Слобода» в Ольховатке выделил часть казенного помещения местному предпринимателю.

В районной прокуратуре уверены, что глава дворца культуры пошел на такую сделку «из личной заинтересованности». Да и проверка подтвердила, что договор аренды не заключался, оценка имущества не проводилась, а также не было согласия собственника - администрации Ольховатского городского поселения.

За практически три года какая-либо арендная плата от предпринимателя в бюджет собственника не поступала. Ущерб оценили в сумму более 120 тысяч рублей.

Россошанский межрайонный следственный отдел СУ СКР в отношении директора муниципального учреждения возбудил уголовное дело. Мужчине предстоит ответить за злоупотребление должностными полномочиями ( ч. 1 ст. 285 УК РФ). Ведется следствие.