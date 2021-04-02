В Воронеже с помощью фальшивого протокола общего собрания «захватили» многоэтажку

Возмущенные местные жители обратились в прокуратуру Левобережного района Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Один из собственников многоквартирного дома № 14 по улице Героев Стратосферы буквально захватил общее имущество. Он получил право выдавать разрешения на его использование. Вот только особые «возможности» горожанин получил только благодаря поддельному протоколу общего собрания.

Возмущенные местные жители обратились в прокуратуру Левобережного района. Во время проверки и вскрылось, что протокол-то - фальшивка. Тот же собственник, согласно документу, получил права на решение о ремонте, единоличный выбор управляющей компании. Также собственник был выбран в качестве старшего по дому.

- Установлено, что не все собственники квартир принимали участие в собрании. При ознакомлении с решениями отдельные граждане заявили, что подписи, проставленные в решении, им не принадлежат и были подделаны. По материалам прокурорской проверки отделом полиции № 3 УМВД России по городу Воронежу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ (подделка официального документа). Ведется следствие, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.