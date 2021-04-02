В Воронеже ловелас угнал машину у одной знакомой и подарил ее другой

Угонщик за свои запутанные отношения с дамами может поплатиться пятью годами колонии. Фото: Сергей ШАХИДЖАНЯН

В декабре 2020 года у 22-летней жительницы Воронежа угнали «Ладу-Приору», припаркованную во дворе дома на улице Тепличной Советского района. Машина на тот момент стоила примерно 300 тысяч рублей. Девушка обратилась в полицию.

Оперативники на днях выяснили, что угнал машину 33-летний житель Рамонского района, знакомый владелицы автомобиля. Мужчина, которого задержали в Воронеже и доставили в отдел полиции, сам в этом признался. Он рассказал, что подарил украденную «Ладу» другой своей знакомой.

- Похищенную машину вернули владелице. А в отношении угонщика возбудили уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Суда мужчина будет дожидаться в следственном изоляторе, - сообщили в региональном ГУ МВД.