В Воронежской области разрабатывают проект реконструкции «Дома народного»

К сентябрю 2021 года будет разработан проект реконструкции «Дома народного» в городе Богучар. Здание построено в 1900 году. На государственную охрану его поставили в апреле 1994-го.

Управление по охране объектов культурного наследия Воронежской области выдало разрешение на разработку научно-проектной документации. Объект культурного наследия регионального значения находится на улице Шолохова - дом №13.

Заказчик разработки проекта - Богучарский районный историко-краеведческий музей. Подрядчик – воронежская «фирма «ВиС».