Воронежец в пьяном угаре чуть не зарезал своего собутыльника

Подозреваемый находится под стражей Фото: из архива «КП»

С улицы Ростовской в больницу по скорой доставили 33-летнего воронежца с ножевым ранением в область груди. На место происшествия немедленно выехали полицейские и застали с там ранее судимого 46-летнего приятеля потерпевшего. Мужчина находился в пьяном состоянии.

Оперативники выяснили, что приятели распивали алкоголь, а потом поругались. Словесная перепалка переросла в драку, в процессе которой старший мужчина ножом ударил младшего в грудь.

В отношении фигуранта возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», максимальное наказание по ней 10 лет лишения свободы.

Подозреваемый находится в изоляторе временного содержания.