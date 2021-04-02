Мэр Воронежа Вадим Кстенин дал старт месячнику благоустройства

Фото предоставлено пресс-службой мэрии

Мероприятия по приведению городских дворов и улиц после зимы в порядок продлятся до 30 апреля. Уже известны даты, когда состоятся санитарные дни – 7, 14, 21 и 28 апреля. А вот районные субботники, к которым так привыкли горожане, пройдут 3, 10 и 24 апреля. Коммунальщики выйдут на уборку мусора, будут сметать песок, рыхлить газоны. Также в эти дни произведут посадку деревьев и кустарников.

Общегородской субботник намечен на 17 апреля. Но из-за вызывающей сложности эпидобстановки горожан массово на него приглашать не будут.

– Постараемся справиться собственными силами, как в прошлом году – это было непросто, но удалось. Не зря же мы последние годы при поддержке губернатора и правительства области вкладывали такие средства в наши комбинаты благоустройства. Но очень жаль, что из-за эпидобстановки пропадает главный и настоящий смысл массовых субботников – дружный труд на благо города: кто хоть раз работал на субботнике, никогда не промахнется мимо урны, – отметил мэр Воронежа.

Фото предоставлено пресс-службой мэрии

Желающие могут в индивидуальном порядке выйти и прибраться в своих дворах, палисадниках, покрасить инвентарь на детских площадках или лавочки. Также не лишним будет на прогулку в парке или сквере захватить с собой мусорный мешок – коммунальщики будут только рады.

А фотографиями своих достижений в плане наведения чистоты в Воронеже можно поделиться в соцсетях: хештег – #чистимворонеж. Как отметили в управлении информации горадминистрации, лучшие истории опубликуют в пабликах, аккаунтах и каналах мэрии. Также хештег поможет сигнализировать комбинатам благоустройства о наполненных мешках с мусором для вывоза.

– Всегда есть проблемы, которые волнуют горожан. Хештегом #чистимворонеж с четкой привязкой по местности можно отметить возникшие стихийные, несанкционированные свалки, на которые нам нужно обратить первоочередное внимание, – пояснил Вадим Кстенин.

Кроме того, власти города призвали воронежцев не забывать о том, что грядет пожароопасный сезон. К нему надо основательно подготовиться, особенно жителям частных домов – окосить их от прошлогодней травы и по возможности обойтись без сжигания.

– Познакомьтесь со своим уличкомом: они – первые помощники руководителей управ. Скоординируйтесь с соседями по своим планам работ. Лучше мы ваши ветки и деревья постепенно вывезем и постараемся переработать в щепу, чем что-то жечь и спровоцировать пожары, – подытожил глава Воронежа.

Евгения Фролова