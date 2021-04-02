УК по требованию жилинспекции отремонтировала козырек над подъездом воронежского дома

Фото с сайта ГЖИ Воронежской области

В январе Государственная жилищная инспекция Воронежской области по жалобе жильца дома №95б по улице 20-летия Октября провела проверку работы УК по обслуживанию дома. Инспектор обнаружил, что в доме над входом в подъезд разрушен козырек, а в подъезде не работает система отопления. Ведомство выдала УК Ленинского района предписание исправить нарушения. А на днях проверила его исполнение. Управляющая домом организация устранила все неисправности.

Вы стали свидетелем достойного внимания события? Сообщите об этом нашим журналистам по электронной почте: kp.vrn@phkp.ru, по телефону: 27-27-927 или напишите нам "Вконтакте".