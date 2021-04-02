Главный тренер воронежского «Факела» попал в четверку лучших наставников команд ФНЛ марта

Олег Василенко. Фото: с сайта ФК "Факел"

С 1 апреля стартовало голосование болельщиков на сайте ФНЛ за лучшего тренера марта. Четверку героев первого месяца весны среди наставников команд выбрали эксперты. Руководствовались они объективными показателями – результатами клубов в марте.

В шести матчах в этом месяце 100-процентного результата добились всего два главных тренера - Игорь Осинькин из «Крыльев Советов» и Олег Василенко из «Факела». Однако в первый день голосования болельщики ясно показали, чью заслугу в успешных результатах считают большей. Игорь Осиньких получил пока 318 голосов (19,6 процентов), а Олег Василенко – 1156 (71,2%). Наставнику самарцев нужно совершить почти невозможный рывок, чтобы догнать коллегу из «Факела».

У также отмеченных экспертами главных тренеров «Оренбурга» и калининградской «Балтики» Марцела Лички и Евгения Калешина почти нет шансов стать лучшими в марте. У первого 113 голосов (7%), у второго – 36 (2,2%). Да и команды их сыграли в марте похуже: у «Оренбурга» пять побед и ничья, у «Балтики» пять выигрышей и одно поражение.

Сделать еще более прочной победу Олега Василенко воронежские болельщики могут на сайте ФНЛ. Итоги голосования подведут в понедельник, 5 апреля.