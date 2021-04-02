В Воронеже запретили движение по парковке у виадука на "Работнице"

Фото с сайта мэрии Воронежа

В Воронеже в ходе продолжающейся реконструкции виадука на улице Ленина с утра 2 апреля и на 23.00 28 мая запретили движение по автомобильной парковке у торгово-офисного центра «Бизнесс-Холл» на проспекте Революции, 1в. Ограничение объяснили необходимостью проведения земляных работ, связанных с ремонтом моста.

Таким образом жители частного сектора, прилегающего к «Работнице», лишатся последнего короткого выезда на проспект Революции, поскольку раньше пользовались парковкой в качестве узкого, но проезда.

Администрация Воронежа приносит горожанам извинения за временные неудобства.