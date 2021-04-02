В Воронеже ПАЗ сбил 14-летнего пешехода на «зебре»

Подросток попал в больницу Фото: из архива «КП»

В четверг, 1 апреля, на улице Генерала Лизюкова в Воронеже подросток попал под колеса ПАЗа. Авария произошла около 18.00 у дома №61а. 14-летний пешеход переходил дорогу по нерегулируемому переходу, когда на него налетел автобус, за рулем которого находился 38-летний местный житель.

В результате ДТП подросток получил различные травмы, его госпитализировали.

По факту аварии в полиции начали проверку, которая установит обстоятельства происшедшего и степень вины водителя.