В Воронеже ПАЗ сбил 14-летнего пешехода на «зебре»

Подросток попал в больницу
Фото: из архива «КП»
В четверг, 1 апреля, на улице Генерала Лизюкова в Воронеже подросток попал под колеса ПАЗа. Авария произошла около 18.00 у дома №61а. 14-летний пешеход переходил дорогу по нерегулируемому переходу, когда на него налетел автобус, за рулем которого находился 38-летний местный житель.
В результате ДТП подросток получил различные травмы, его госпитализировали.
По факту аварии в полиции начали проверку, которая установит обстоятельства происшедшего и степень вины водителя.