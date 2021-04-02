За шесть лет в Воронеже стерилизовали и привили около 6,5 тысяч бродячих собак

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Вице-мэр Воронежа Людмила Бородина рассказала о работе мэрии по сокращению численности бездомных собак на улицах. По ее словам, первые шаги в этом направлении муниципалитет предпринял еще в 2016 году. Тогда начали выделять финансирование на вакцинацию, стерилизацию и эвтаназию собак, что допускалась до выхода нового закона о гуманном обращении с животными.

- До 2016 года все работа по регулированию сводилась к физическому уничтожению животных по жалобам горожан, - отметила Людмила Бородина. – За это время в городе выловили около 6,5 тысяч бездомных животных, 40% из них стерилизовали, вакцинировали и вернули в места прежнего проживания.

По словам вице-мэра, на решение этой проблемы в Воронеже на год выделяется 10 миллионов рублей, но этих денег фактически хватает только на обработку тысячи собак. При этом большинство выпущенных назад животных погибает в течение года. Жизнь бродяжки в условиях города вообще не превышает трех лет, говорят зоологи.

Сейчас муниципалитет работает над созданием в городе приюта для собак (о кошках речи пока не ведется), рассчитанном на 250 голов. Но для миллионного города это очень мало. По оценкам зоологов, сегодня в регионе бездомными числятся более 13 тысяч собак. И половина из них проживает на территории областного центра.

Специалисты признаются, что даже открытие приюта не решит проблему с бездомными животными в Воронеже. Необходимо, чтобы горожане поменяли свое отношение к животным и проявляли ответственность за своих питомцев и обитателей улиц. Эту проблему 1 апреля обсудили на круглом столе в Ресурсном центре поддержки НКО Воронежской области.