В Воронеже чиновники и общественники обсудили проблему бездомных животных в городе

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В четверг, 1 апреля, на базе Ресурсного центра НКО Воронежской области прошел круглый стол, посвященный проблеме беспризорных животных в городской среде. К диалогу присоединились чиновники мэрии и контрольно-надзорных органов, представители общественных организаций, зоозащитники, волонтеры, юристы.

Проблема безнадзорных животных в Воронеже становится острее с каждым днем. То и дело в СМИ и соцсетях появляются сообщения о нападениях собак на детей и взрослых, а горожане разделились на два непримиримых лагеря – тех, кто жалеет бездомных собак и кошек, всячески пытаясь облегчить их жизнь, и он те, кто призывает безжалостно избавляться от них.

Участники круглого стола попытались разобраться в причинах, по которым количество «беспризорников» постоянно увеличивается, и путей решения этой проблемы в рамках своих полномочий и норм закона.

Городская администрация ищет различные варианты для создания в городе приюта, но при этом очевидно, что он не решит всех проблем. Армия бездомных собак и кошек будет только расти, пока общество не изменит свое отношение к братьям меньшим. Пока люди не осознают до конца меру своей ответственности за взятое животное. А воспитание ответственного отношения должно начинаться со школы.

Подводя итоги двухчасового общения, участники договорились направить свои совместные усилия на активизацию просветительской работы с молодежью, поиск новых доступных форм и каналов подачи информации, проведение в молодежной среде мероприятий для более близкого знакомства и общения с животными.