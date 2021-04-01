В воронежский райсуд посетитель пытался пронести 38-сантиметровый клинок

Фото – УФССП по Воронежской области

Сотрудники Левобережного районного отделения судебных приставов 31 марта при досмотре посетителя райсуда увидели у него занятную вещицу. Мужчина пришел с тростью с металлической рукояткой в виде головы грозной птицы. Его не пропустил металлодетектор, когда он проходил через рамку. Раздался характерный звуковой сигнал. Внутри находился острый клинок длиной 38 сантиметров. Об этом сообщили в УФССП Воронежской области 1 апреля.

В целях безопасности вещицу у гражданина изъяли и сообщили об инциденте председателю суда, который вызвал оперативную группу полиции. Владельца клинка задержали.

– В настоящее время сотрудниками МВД проводится процессуальная проверка в порядке ст. 144-145 УПК РФ. Если в ходе экспертизы будет подтверждено, что найденный предмет является холодным оружием, нарушителю грозит привлечение к уголовной ответственности по ст. 222 УК РФ, – пояснили в пресс-службе УФССП по региону.

По словам судебного пристава по ОУПДС Левобережного РОСП Романа Шабанова, старшего смены на объекте, подобные инциденты случались. Так, в прошлом году идентичный, похожий на трость, предмет пытались пронести в один из участков мирового суда. В течение 2020 года судебные приставы по ОУПДС Воронежской области во время несения службы предотвратили пронос в здания судов 12 891 запрещенный предмет.