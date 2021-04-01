В Воронеже при благоустройстве дворов в Левобережном районе не досчитались 1,6 млн рублей

Из архива КП Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Воронеже правоохранители возбудили уголовное дело о мошенничестве при благоустройстве дворов в особо крупном размере. После проверки прокуратура не досчиталась 1,6 млн рублей, выделенных по линии национального проекта «Жилье и городская среда». По данным надзорного ведомства подрядчик, проводивший ремонт дворов в 10 многоэтажках в Левобережном районе, решил сэкономить на песке.

Компания заключила контракт с Левобережной управой и в 2020 году выполнила работы по укладке асфальта, оборудованию парковочных мест, установила детские площадки и деньги уже получила. Но прокуроры установили, что подрядчик нарушил условия договора – использовал более дешевый низкокачественный песок вместо требуемого по техзаданию.

– Данный факт сотрудниками коммерческой организации был намеренно скрыт, в управу района представлены подложные документы, подтверждающие надлежащее качество песка, – пояснили в прокуратуре.