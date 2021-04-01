В воронежской полиции стартует прием заявок по выдаче разрешений на временное проживание иностранцев

УВМ ГУ МВД России по Воронежской области о с 5 апреля начинает прием заявок-анкет о выделении квоты на выдачу иностранцам или лицам без гражданства разрешения на временное проживание в РФ. Об этом сообщили в региональном главке 1 апреля.

Чтобы попасть на прием, необходимо предварительно записаться. Это можно сделать двумя способами:

1) Прийти во вторник и четверг с 09.00 до 13.00 по адресу: г. Воронеж, уд. 9 января, д. 54;

2) Или по телефону 269-93-69 в понедельник и пятницу с 16.00 до 18.00 час.

Образец бланка заявки-анкеты и перечень документов, подтверждающих сведения, содержащиеся в заявке-анкете размещен на сайте 36.мвд.рф.