Воронежскому ветерану, оплатившему ремонт залитых квартир, вернули 2,5 млн рублей

Инцидент произошел в мае 2019 года в воронежской многоэтажке по улице Лизюкова. В квартире 94-летнего ветерана Великой Отечественной войны случилась протечка, залило несколько квартир этажами ниже. Как оказалось, протечка случилась из-за технической неисправности стояка. Управляющая компания все свалила на пожилого мужчину. Соседи с него потребовали оплатить им дорогостоящий ремонт. Ветеран снял деньги со счета и отдал их соседям.

Ситуация стала известна прокурору. По этому факту провели проверку. Оказалось, что виновником коммунальной аварии является управляющая компания. Прокуратура области обратилась в суд с иском в интересах ветерана о взыскании с УК в его пользу убытков.

В суд первой инстанции сотрудники управляющей компании представили акты технического обследования, содержащие недостоверные сведения о причинах коммунальной аварии. Прокурору было отказано в удовлетворении искового заявления. Решение было обжаловано в облсуде. Апелляционным определением решение райсуда отменено, принято новое решение об удовлетворении иска прокурора и возмещении ущерба ветерану в размере 2,5 млн рублей.