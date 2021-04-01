В Воронеже ищут пропавшего 8-летнего мальчика

Ориентировка поисково-спасательного отряда "Регион-36"

Волонтеры поисково-спасательного отряда "Регион-36" сообщили о пропаже в Юго-Западном районе 8-летнего мальчика. Юра Крюков ушел из дома в районе улиц Юлюса Янониса и Героев Сибиряков и несколько часов о нем нет известий.

Из особых примет: рост мальчика 164 см. Он среднего телосложения, у него темно-русые волосы и серо-голубые глаза. В этот день был одет в светло-синюю куртку, темно-синие брюки, коричневые ботинки, синюю шапку и темно-синий шарф.

При себе у него школьный рюкзак и сумка со сменкой.

Всех, кто видел ребенка, просят позвонить: 8 (995) 333-13-13, 02 или 112.