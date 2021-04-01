В Воронеже передано в суд дело о мошенничестве женщины-адвоката

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

Следователи передали в суд дело о крупном мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), фигуранткой которого стала воронежская женщина-адвокат. Даму подозревают в двух эпизодах получения от клиентов больших денежных сумм, при этом она обещала своим доверителям гарантированно решить их вопросы. Дело было возбуждено по материалам УФСБ.

По информации достоверного источника, речь идет о 34-летней Елене Крыжановской. Как ранее сообщали в следственном управлении, одним из потерпевших стал 36-летний мужчина. Ему она пообещала решить вопрос в октябре 2019 года с проводимой в его отношении полицейской проверкой. За это она получила 260 тысяч рублей по частям.

Второй инцидент произошел в 2020 году. Тогда адвокат обещала помочь 87-летнему местному жителю с вопросом наследования квартиры в судебном порядке. От пенсионера она получила не менее 315 тысяч рублей.

Вину свою адвокат признала.