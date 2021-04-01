В воронежском облздраве объяснили, как сделали прививку от ковида зараженному мужчине

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В департаменте здравоохранения Воронежской области прокомментировали инцидент с вакцинацией мужчины, больного коронавирусом. Сейчас пациент чувствует себя удовлетворительно.

По информации Семилукской райбольницы, при проведении второго этапа вакцинации, мужчина не сообщил медикам о том, что у него положительный результат теста на ковид и что он находится на больничном.

– На момент вакцинации вторым компонентом пациент не был на стационарном лечении, – пояснили в департаменте, – Перед выполнением второй прививки во время осмотра терапевта пациент заполнил специальную анкету, где указал отсутствие у него в последние 14 дней контактов с заболевшими COVID-19 и проявлений ОРВИ, а на вопрос «болеете ли Вы сейчас?» ответил отрицательно.

На момент, когда делали прививку, у мужчины не было повышенной температуры и других признаков ОРВИ. Поэтому медработник не провел контрольную проверку сведений через автоматизированную информационную систему. За это нарушение он получил административное взыскание.

Напомним, ранее стало известно, что суд оштрафовал замглавврача семилукской райбольницы за вакцинацию зараженного коронавирусом мужчины.