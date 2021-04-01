К убийству найденного в колодце воронежца может быть причастен 28-летний мужчина

Фото из архива КП Фото: Из архива "КП"

Следователи СК при поддержке сотрудников полиции 31 марта задержали 28-летнего мужчину, который может быть причастен к убийству пропавшего 39-летнего воронежца. Об этом сообщила пресс-служба СКР по Воронежской области.

Пока подозреваемый отказывается давать показания. Следователь направил в суд ходатайство об избрании меры пресечения – заключение под стражу.

Напомним, о пропаже воронежца стало известно 27 марта. Он уехал из дома на своем автомобиле и не вернулся. Его супруга обратилась с заявлением к правоохранителям. К поискам подключились волонтеры. А 28 марта на пустыре недалеко от улицы Берегового Советского района был обнаружен сгоревший автомобиль. Как выяснили следователи, он принадлежал пропавшему мужчине. Владельца продолжили искать.

Его тело было обнаружено в одном из канализационных люков, расположенных на улице Любы Шевцовой в Советском районе. По предварительной экспертизе, смерть наступила в результате травмы головы.