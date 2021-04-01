8 лет «строгача»: В Воронеже осудили грабителя, ворвавшегося в банк с муляжом гранаты

Из банка мужчина унес более 2 млн 800 тысяч рублей

Суд признал виновным 38-летнего гражданина Казахстана Алексея В., который в июне 2020 года ограбил воронежский банк почти на 3 млн рублей. Налетчика признали виновным в совершении разбоя с применением предметов, используемых в качестве оружия, в особо крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ). Его приговорили к 8 годам колонии строго режима, сообщили в облпрокуратуре 1 апреля.

Как установлено судом, налетчик около 16:45 ворвался в филиал АО «Альфа Банк», расположенный по улице Владимира Невского. Сначала он направился к одному из окон «по работе с клиентами» и угрожая женщине-менеджеру пневматическим пистолетом, потребовал денег. Тут же мужчина выдернул кольцо из муляжа гранаты. Поочередно он собрал таким образом деньги еще из трех касс в различной валюте: рублях, евро и долларах США. Общая сумма составила почти 3 млн рублей.

Затем мужчина скрылся с места совершения преступления. Дерзкого грабителя вскоре задержали в гостинице в Центральном районе, там он арендовал номер.

Приговором суда виновному назначено 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.