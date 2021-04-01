В районной больнице под Воронежем фиктивно лечили пациентов по ОМС

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Новохоперском районе Воронежской области заведующая детским отделением райбольницы стала фигуранткой уголовного дела. Ее заподозрили в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ). Прокуратура признала постановление о возбуждении дела законным. Об этом сообщили в надзорном ведомстве 1 апреля.

По версии следствия, завотделением для создания «видимости успешной работы» и исполнения объемов медпомощи в течение года с сентября 2019 года по сентябрь 2020-го фиктивно оформляла в стационар своих несовершеннолетних родственников и знакомых. Все они якобы прошли лечение по программе обязательного медицинского страхования. Фактически же они не госпитализировались, а посещали учебные занятия. При этом Новохоперская райбольница получила выплаты на сумму более 170 тысяч рублей по линии Территориального фонда обязательного медицинского страхования.

Ход расследования уголовного дела взят прокуратурой района на контроль.