В Воронеже задержали мошенника, устанавливавшего окна в кредит

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

В Воронеже задержали 26-летнего мужчину, который обманывал граждан, предлагая установить окна в кредит. Злоумышленник проходит фигурантом уголовных дел о мошенничестве (ч. 2 ст. 159 УК РФ). Об этом рассказали в региональном главке 1 апреля.

Об обмане ранее заявили 61-летняя и 44-летняя жительницы города Лиски. Они рассказали, что в мае 2018 года мужчина в торговом центре на улице Титова предлагал посетителям услуги по замене и установке пластиковых окон. Оплатить их можно было с помощью кредитного договора. Женщины оформили его. Та, что постарше, на сумму 22 тысячи рублей, другая на 75 тысяч рублей. А затем продавец мифических окон пропал.

Полицейские установили, что аферист проживает в Воронеже. Его задержали. Он признался правоохранителям, что полученные деньги потратил на свои нужды.