Руководство больницы в Воронежской области накажут за то, что сотрудница работала месяц без выходных

. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сотрудница Борисоглебской районной больницы пожаловалась в инспекцию труда на работу без выходных. В ходе проверки действительно обнаружили нарушения ее прав.

- Инспектор труда установил, что в течение января 2021 года работнику не предоставлялся непрерывный отдых, положенный по закону в размере не менее 42 часов еженедельно. Фактически женщина работала весь месяц без выходных, - сообщили в Государственной инспекции труда в Воронежской области. - В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении к административной ответственности виновных лиц за нарушение трудового законодательства.