Энергоблок № 7 Нововоронежской АЭС остановлен на плановый ремонт

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Согласно графику, ППР продлится 69 суток.

В ходе ППР будет проведен капитальный ремонт энергоблока. Специалисты выполнят капитальный ремонт реактора с полной выгрузкой активной зоны, эксплуатационный контроль металла оборудования реакторной установки, как ручными методами контроля, так и с помощью автоматизированных систем, капитальный ремонт одного из четырех парогенераторов и текущий ремонт остальных трёх. На одном из главных циркуляционных насосов пройдёт текущий ремонт и капитальный – на остальных трёх.

«Во время проведения планового ремонта на энергоблоке № 7 будет выполнен капитальный ремонт турбины со вскрытием трёх цилиндров: цилиндра высокого и двух цилиндров низкого давления. С момента пуска энергоблока это первый капитальный ремонт турбины. Специалисты АО «Атомэнергоремонт» совместно с работниками цеха централизованного ремонта и отдела дефектоскопии металлов и технического контроля Нововоронежской АЭС выполнят разборку, дефектацию, неразрушающий контроль металла роторов и корпусов, деталей турбины, по результатам которых будет осуществляться ремонт с последующей сборкой. На турбогенераторе пройдёт капитальный ремонт с выводом ротора», – отметил заместитель главного инженера Нововоронежской АЭС по ремонту Дмитрий Терехов.

ППР – ежегодная плановая процедура, проводимая на всех российских АЭС с целью поддержания стабильного рабочего состояния оборудования и предупреждения его износа. ППР выполняется силами ремонтного и инженерно-технического персонала атомной станции и сотрудников подрядных организаций. Особое внимание в период ремонта уделяется вопросам охраны труда и культуры безопасности.

Энергоблоки №4, №5 и №6 Нововоронежской АЭС работают в штатном режиме и несут нагрузку в соответствии с диспетчерским графиком. Нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации энергоблоков НВАЭС нет.

Радиационный фон в районе расположения НВАЭС и прилегающей территории не изменялся, находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых значений.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru

Управление информации и общественных связей

Нововоронежской АЭС