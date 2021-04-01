Более 50% привитых от коронавируса воронежцев - старше 60 лет

Половина привившихся от Covid-19 в Воронежской - это жители старше 60 лет (их доля в общем объеме вакцинированных доставляет 50,8%), сообщили в облздраве. Всего от коронавируса в регионе привили около 130 тыс человек. 38,5% из них - пациенты с хроническими заболеваниями, 13,9% - медработники, 9,6% - работники сферы образования, 4,8% - проживающие в организациях соцобслуживания, 5,5% - работники транспорта и энергетики, 2,5% - работники сферы услуг, 3,8% - муниципальные и госслужащие, 10,6% - силовики, волонтеры, студенты, призывники. Только 13,8 % - жители региона, не относящиеся к «группам риска».

Облздрав сообщает, что сейчас прививку могут сделать все желающие. Тем более, что специалисты прогнозируют очередной подъем заболеваемости, к тому же фиксируют более заразные и опасные штаммы вируса SARS-CoV-2. А новые «волны» Covid-19 продолжатся до тех пор, пока не будет привито более половины населения - только при этом условии вирус лишится возможности массового распространения и заболеваемость коронавирусом не будет подниматься выше уровня сезонного гриппа.

Записаться на прививку можно через портал госуслуг, через информационные киоски в поликлиниках, а также по телефону их регистратур. В Воронежской области открыто 56 пунктов вакцинации в 32 районных больницах, 14 поликлиниках Воронежа, двух областных больницах, пяти ведомственных и трех частных медорганизациях. Работает 207 прививочных кабинетов и 96 мобильных прививочных бригад. В общей сложности в регионе могут делать более 24,5 тысяч прививок в день.

Всего Воронежская область получила 140 123 дозы вакцины против коронавируса. Планируют привить не меньше 60% взрослого населения, что составляет 1 148 485 человек.