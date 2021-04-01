В Воронежской Отрожке силовики обезвредили «терриристов», захвативших поезд из Крыма

Фото из архива КП Фото: из архива "КП"

В Воронеже на станции Отрожка 31 марта прошло командно-штабное учение по пресечению террористического акта. По задумке, силовые структуры региона должны были обезвредить «терриристов», которые захватили пассажирский поезд, следовавший из Крыма. Об этом 1 апреля сообщили в Управлении ФСБ Воронежской области.

Для пресечения террористического акта руководитель оперативного штаба в Воронежской области–начальник регионального УФСБ России тут же привел в боевую готовность группировку сил и средств. Первым делом, силовики отработали мероприятия по обеспечению безопасности мирного населения. Также ими был отработан порядок взаимодействия подразделений различной ведомственной принадлежности при введении режима контртеррористической операции. Условных террористов в движущемся поезде правоохранители обезвредили, нашли их пособников. И сделали все это с минимальным риском для граждан.

– Руководством ОШ проведен тщательный анализ действий всех представителей ведомств и органов власти, по результатам учения выработаны направления совершенствования действующей системы антитеррористической защищенности граждан, – пояснила официальный представитель УФСБ России по Воронежской области Ксения Лютая

Оперативный штаб напомнил, что предотвращение преступных проявлений во многом зависит от ориентированности и готовности граждан к быстрому взаимодействию с органами безопасности и правопорядка.

В учении приняли участие УФСБ, ГУ МВД, ЮВ ЛУ МВД, ГУ МЧС, УФСВНГ, 20 Армия, ЦССИ ФСО, УФСИН, СУ СК России по Воронежской области, органы исполнительной власти региона, оперативные группы в г.о.г. Воронеж, Новоусманском, Каширском, Лискинском и Россошанском муниципальных районах, а также Лискинский центр организации работы железнодорожных станций Юго-Восточной дирекции управлением движения ОАО «РЖД».