Под Воронежем появится спорткомплекс с бассейном за 385 млн рублей

Фото предоставлено администрацией Новоусманского района

Под Воронежем появится спорткомплекс с бассейном почти за 400 млн рублей

В Новоусманском районе определились с подрядчиком для строительства спортивного комплекса с бассейном. Победителем конкурса стала компания «ВоронежСтройКомплекс». Объект должен появится на улице Алмазная в микрорайоне «Ольха» на федеральные средства по программе «Комплексное развитие сельских территорий», рассказали в пресс-службе райадминистрации 1 апреля.

Напомним, начальная стоимость контракта составляла 391,5 млн рублей. Победитель снизил цену, за которую готов предоставить услуги, до 385 млн. В ближайшее время он заключит контракт и приступит к подготовительным работам. Ввести в эксплуатацию объект планируют в 2022 году.

Ранее был разработан проект комплекса почти за 5 миллионов рублей. По плану, в нем оборудуют бассейн с обходными дорожками, спортивный зал, предусмотрят пространства для административно-хозяйственных помещений, раздевалок, медицинского блока и буфета.

Кроме того, здесь можно будет проводить местные спортивные состязания.